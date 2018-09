Inter e Roma, nuova pretendente per Hector Herrera: il centrocampista del Porto è finito nel mirino del Real Madrid, le ultime sul futuro del messicano

E’ tutto da scrivere il futuro di Hector Herrera. Accostato a numerosi club nel corso della sessione estiva, il centrocampista è in scadenza di contratto con il Porto e non è stato ancora raggiunto un accordo per il suo rinnovo. E non mancano le società sulle sue tracce: in particolare, Inter e Roma negli ultimi tempi hanno effettuato dei sondaggi.

Ma attenzione alla concorrenza: secondo quanto riportato dai colleghi di As, il Real Madrid starebbe pensando proprio al Nazionale messicano per rimpolpare la mediana di Julen Lopetegui. Lo stesso tecnico avrebbe incontrato Herrera nell’Hotel Yeatman di Oporto gli scorsi giorni. Ricordiamo che i due hanno condiviso l’esperienza in biancazzurro.