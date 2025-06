Calciomercato Inter, la Lazio non fa sconti per Rovella: conta solo la clausola, la situazione

Le ultime sulle mosse di calciomercato dell’Inter, con l’interesse nei confronti di Nicolò Rovella della Lazio. Tutti i dettagli

L’Inter tiene d’occhio Nicolò Rovella e, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è pronta a muoversi concretamente nel caso in cui arrivi un’offerta adeguata per Hakan Calhanoglu. Il club nerazzurro ha informato l’agente del centrocampista, Beppe Riso, del forte interesse, e anche la Lazio e il direttore sportivo Fabiani sono stati messi al corrente. Tuttavia, il club biancoceleste non ha alcuna intenzione di trattare se non sulla base dei 50 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria: 17 milioni andrebbero alla Juventus, proprietaria del cartellino fino al prestito con obbligo, e 33 alla Lazio.

L’operazione è tutt’altro che semplice: il Galatasaray deve prima presentare un’offerta da almeno 40 milioni di euro per Calhanoglu, cifra che l’Inter considera non negoziabile. Nel frattempo, Rovella resta saldo a Formello, anche per via del legame con Maurizio Sarri, tornato alla guida tecnica dei biancocelesti. Tuttavia, le origini milanesi del centrocampista classe 2001 e la passione per l’Inter coltivata fin da bambino potrebbero pesare, qualora si aprisse davvero uno spiraglio per vestire la maglia nerazzurra. Una scelta difficile, tra cuore e carriera, ma con un possibile epilogo da tenere d’occhio fino alla fine del mercato.