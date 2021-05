Calciomercato Inter, Sanchez in uscita ma il cileno è stato fondamentale

L’Inter pensa già alla prossima stagione e guarda alla propria rosa. In uscita c’è Sanchez per via del suo ingaggio, ma i numeri dicono che è stato fondamentale

L’Inter pensa al prossimo anno e causa problemi finanziari dovrà necessariamente ridurre i costi. Tra gli indiziati, come riporta Tuttosport, c’è Alexis Sanchez che con 7 milioni di euro annui è il terzo più pagato della rosa dopo Lukaku ed Eriksen, oltrettutto si avvicina ai 33 anni.

Il dato che fa fare qualche riflessione in più alla dirigenza dell’Inter è quanto Sanchez in questi due anni sia stato incisivo: in 21 partite da titolare a preso parte a 20 reti realizzate con 9 centri e 11 assist.