Calciomercato Inter, Scamacca sempre nel mirino: Marotta mette sul piatto Pinamonti

Calciomercato Inter: i nerazzurri non mollano Scamacca e Marotta potrebbe offrire al Sassuolo il cartellino di Pinamonti

Dopo la mossa Juve per Gianluca Scamacca, ecco la risposta dell’Inter. Il duello è partito, ha tutta l’aria di non essere breve. Il club nerazzurro – scrive La Gazzetta dello Sport – sa come toccare le corde giuste per convincere il Sassuolo. Per due motivi: la tempistica dell’affare, giugno e non gennaio. E la valutazione del cartellino, superiore a quella che fa la Juventus, pari a quella che oggi indica il club emiliano, ovvero tra i 40 e i 45 milioni di euro.

Marotta vuole l’attaccante per l’estate. E ha strappato al Sassuolo la promessa che nulla si farà senza che il club nerazzurro ne sia al corrente. La società di Zhang è disposta a superare quota 35 milioni, avvicinandosi ai 40-45 milioni del Sassuolo. Marotta e Ausilio hanno in mano una carta importante da giocarsi, ovvero il cartellino di Pinamonti. L’attaccante oggi all’Empoli, è profilo gradito all’a.d. neroverde Giovanni Carnevali. L’Inter ne dà una valutazione alta, intorno ai 20 milioni di euro: logico che, nel gioco dei numeri, lo scambio abbasserebbe anche qui la quota di cash che l’Inter sarebbe costretta a sborsare. C’è peraltro anche un altro giocatore che piace agli emiliani, il difensore Pirola: oggi è in prestito al Monza, il Sassuolo lo ha seguito già in passato e ora ne controlla la crescita a distanza.

