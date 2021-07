Calciomercato Inter: spuntano tre nomi dalla Premier League per la fascia sinistra

Calciomercato Inter: i nerazzurri starebbero guardando in Premier League per rinforzare la fascia mancina

Uno degli obiettivi principale dell’Inter per questa finestra di mercato sarà quello di puntellare entrambe le corsie laterali, vista anche la cessione a destra di Achraf Hakimi. Sulla sinistra, il nome in cima alla lista è sempre quello di Marcos Alonso ma, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbero altri tre nomi che militano in Premier League.

Benjamin Mendy, che Guardiola potrebbe lasciar partire senza troppe difficoltà. Tsimikas che, approdato solo un anno fa a Liverpool, ha visto più la panchina che il campo. E infine un mancini che già ha vestito i colori nerazzurri, Alex Telles che al Manchester United non ha visto scattare la scintilla con Solskjaer. Tutti nomi low cost, nel pieno rispetto della politica della società