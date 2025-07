Calciomercato Inter, quale sarà il futuro di Taremi? Ecco le ultime novità nerazzurre - Calcio News 24

Calciomercato Inter: Taremi verso l’addio, futuro lontano da Milano

Nel contesto del Calciomercato Inter, uno dei nomi destinati a lasciare Milano è quello di Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano ha spento ieri 33 candeline, ma il messaggio di auguri dell’Inter – pur puntuale – ha avuto il sapore dell’addio. Tutto lascia pensare che quello appena celebrato sia stato il suo ultimo compleanno in maglia nerazzurra. Il suo nome è infatti finito ufficialmente nella lista degli esuberi.

Il Calciomercato Inter per la stagione 2024/25 prende una direzione chiara, soprattutto nel reparto offensivo. Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono stati confermati, mentre le nuove leve come Bonny e Pio Esposito sono state blindate. A completare il quintetto offensivo ci sarà un altro innesto ancora da definire, ma una cosa è certa: non ci sarà più spazio per Taremi.

L’ex Porto, attualmente in Iran, attende di rientrare in Europa per sbloccare il proprio futuro. L’Inter non si oppone alla sua partenza e il calciatore stesso è consapevole della situazione: lascerà Milano, purché la destinazione sia europea. Nel Calciomercato Inter, si apre dunque una finestra di uscita per l’attaccante asiatico, che ha deluso le aspettative.

Le offerte non mancano. Il Besiktas si è mosso dalla Turchia, mentre in Premier League sia il Nottingham Forest che il Fulham hanno manifestato interesse, con quest’ultimo che appare il club più concreto finora. Intanto, il nome di Taremi è stato proposto anche al Fenerbahce. Tuttavia, ogni trattativa resta bloccata fino a quando il giocatore non farà ritorno in Europa: una variabile che sta rallentando l’evoluzione delle negoziazioni.

Il bilancio di Taremi in nerazzurro è ampiamente insufficiente. Dopo un buon inizio in estate, compromesso però da un infortunio, il suo rendimento è stato deludente: appena 3 gol in 43 presenze e nessun reale impatto sul gioco dell’Inter. Le uniche prestazioni degne di nota restano le due semifinali di Champions League contro il Barcellona, troppo poco per garantirsi una conferma.

Il Calciomercato Inter si muove quindi anche in uscita, e Taremi rappresenta una pedina da liberare per fare spazio a nuove soluzioni offensive. La separazione è ormai solo questione di tempo.