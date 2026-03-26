Calciomercato Inter: Thuram lascia i nerazzurri? Fissato il prezzo e perché il francese potrebbe davvero partire

Calciomercato Inter: Thuram in partenza? Fissato il prezzo e perché il francese potrebbe davvero essere ceduto

Il futuro di Marcus Thuram con la maglia dell’Inter appare oggi decisamente meno solido rispetto al passato. Nonostante l’attaccante transalpino sia stato un autentico pilastro della formazione meneghina, il suo attuale momento di forma è sembrato visibilmente al di sotto dei suoi standard abituali. Ad analizzare questa parabola discendente e le prospettive di vendita della Beneamata in vista della prossima sessione estiva è intervenuto l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.

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La clausola rescissoria e il possibile tesoretto

Secondo quanto evidenziato dal noto giornalista, il contratto dell’attaccante prevede una clausola rescissoria fissata a 85 milioni di euro. Tuttavia, l’attenzione della dirigenza si concentra su cifre più realistiche per agevolare il mercato in uscita dei milanesi, con il campionato inglese come possibile destinazione ideale. Pedullà ha infatti precisato: «Thuram è una tripla pepita d’oro che l’Inter ha in cassaforte perché è arrivato a parametro zero. Se arriva qualcuno che ti dà una cifra da 60 milioni in su se ne può parlare».

L’esplosione di Pio Esposito sotto la guida di Chivu

A pesare sulle valutazioni dei campioni d’Italia c’è anche la clamorosa esplosione di Francesco Pio Esposito. Il giovanissimo centravanti della cantera meneghina, valorizzato sotto la guida del tecnico Cristian Chivu, sta scalando rapidamente tutte le gerarchie interne. Il talento originario di Castellammare di Stabia viene ormai considerato il vero titolare in pectore del reparto offensivo. Questa ascesa renderebbe l’attaccante francese sacrificabile per arrivare a profili con caratteristiche diverse, prediligendo giocatori agili e bravi nel dribbling.

Le mosse di Ausilio: Vicario e Solet nel mirino

In caso di cessione illustre, l’eventuale tesoretto verrebbe immediatamente reinvestito dal direttore sportivo Piero Ausilio per coprire almeno tre o quattro ruoli chiave dello scacchiere tattico. Tra i profili maggiormente monitorati dai nerazzurri spicca Guglielmo Vicario e Oumar Solet. La strategia della compagine milanese prevede inoltre innesti mirati nel cuore del centrocampo, con l’obiettivo di mantenere altissima la competitività della rosa nonostante il possibile addio di un pezzo pregiato.