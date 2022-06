Calciomercato Inter: il Tottenham in pressing alto su Bastoni. Gli Spurs vogliono il centrale mancino di Inzaghi

Bastoni sì o Bastoni no. Il difensore dell’Inter ingolosisce moltissimi club, nonostante la sua volontà sembrerebbe quella di restare in nerazzurro.

Come riporta Daniele Longo di calciomercato.com, il Tottenham in pressing alto acquistare il giocatore, contatti in corso con Tullio Tinti per trovare una quadra sulle cifre. I nerazzurri alla cifra giusta sono pronti a incassare.