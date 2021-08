Calciomercato Inter: si lavora in parallelo per Thuram e Correa. Le ultime

L’Inter continua a trattare sia Marcus Thuram che Joaquin Correa per rinforzare il proprio attacco: le ultimissime

L’Inter continua a trattare sia Marcus Thuram che Joaquin Correa per rinforzare il proprio attacco. Come riporta Sky Sport In giornata il club nerazzurro ha avuto nuovi contatti con il Borussia Monchengladbach per il francese. Il club tedesco ha deciso di abbassare la richiesta iniziale di 30 milioni di euro, scendendo adesso a 25. Ci sono cinque milioni di distanza dall’offerta di venti presentata dall’Inter, ma con i bonus le parti potrebbero avvicinarsi e arrivare alla chiusura dell’affare.

Ma Marotta e Ausilio continuano a lavorare anche per il Tucu. I nerazzurri, tramite l’agente dell’argentino Alessandro Lucci, sperano di abbassare la richiesta economica dei biancocelesti (40 milioni di euro). Non appena il club avrà in mano i prezzi di entrambi, deciderà quale trattativa concludere. Le prossime 48 ore (dopo il match di domani) saranno decisive in un verso o nell’altro.

I DETTAGLI SU INTERNEWS24