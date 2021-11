Calciomercato Inter, tris di colpi per l’estate: tutti i nomi per i nerazzurri

Calciomercato Inter: i nerazzurri studiano il tris di colpi in vista della prossima estate. Le ultime

Marotta ha ripetuto più volte che difficilmente l’Inter si muoverà sul mercato invernale, a meno che uno tra Sanchez e Vidal non decida di abbandonare Milano. Però nulla vieta al club nerazzurro di pianificare a gennaio quello che potrebbe succedere poi in estate. Secondo Tuttosport, infatti, Marotta vorrebbe gettare le basi per un tris di colpi: Raspadori, Onana e Kostic.

Secondo il quotidiano torinese sono in caduta libera le quotazioni che portano a Lorenzo Insigne, poco adattabile al 3-5-2 di Inzaghi, visto che l’idea è quella di affiancare ad Edin Dzeko il suo erede in modo che possa insegnarli il mestiere. Il nome è quello di Giacomo Raspadori, già chiesto nell’ultimo calciomercato e assistito da Tullio Tinti ( che cura gli interessi di Inzaghi). A chiudere il cerchio di un matrimonio soltanto da celebrare, la decennale amicizia tra Marotta e Carnevali che potrebbe far pianificare il colpo a gennaio in ottica estiva. Il club neroverde potrebbe pescare dai tanti giovani sotto l’egida nerazzurra.

