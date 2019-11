Calciomercato Inter, tutti i nomi per Conte: cinque soluzioni per gennaio

Calciomercato Inter, tutti i nomi per il tecnico Antonio Conte: cinque soluzioni individuate dal club già per gennaio

Conte sbraita, l’Inter prova a muoversi. Sono cinque – secondo La Gazzetta dello Sport – i nomi messi nel mirino da Marotta per accontentare il tecnico nerazzurro. Fin dalla sessione di mercato di gennaio.

I due profili principali messi nel mirino sono quelli di Giroud e Kulusevski. La punta del Chelsea è in scadenza e avrebbe già dato il proprio consenso, in alternativa come vice-Lukaku si pensa a Petagna. Per il talento dell’Atalanta, ora al Parma, serve invece anticipare le inglesi. Sugli esterni le idee nerazzurre portano a Darmian ed a Florenzi.