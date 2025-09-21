Calciomercato Inter, Marotta è sicuro di questa cosa! Si punterà a comprare quel fuoriclasse - Calcio News 24

Calciomercato Inter: occhi puntati su Upamecano per il futuro della difesa. La situazione attuale

Il Calciomercato Inter ha da sempre mostrato grande attenzione al mercato dei parametri zero, una strategia che si è rivelata vincente nel corso degli anni. In vista delle prossime stagioni, la dirigenza nerazzurra sta valutando diverse opzioni per rinforzare la difesa, reparto che necessita di un graduale rinnovamento. Tra i nomi seguiti con maggiore interesse c’è quello di Dayot Upamecano, centrale francese attualmente in forza al Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato dall’affidabile esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Inter conosce bene l’entourage del giocatore e lo segue da tempo. Tuttavia, al momento, non ci sarebbero margini per un trasferimento immediato, in quanto il Bayern Monaco considera Upamecano un elemento chiave per il presente e il futuro della squadra. La dirigenza bavarese, insieme al tecnico Kompany, sta infatti lavorando al rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.

Nonostante ciò, il Calciomercato Inter continua a monitorare da vicino la situazione del difensore. In caso di mancato accordo per il prolungamento con il Bayern, i nerazzurri potrebbero valutare concretamente un inserimento nell’estate del 2026, quando Upamecano potrebbe diventare disponibile a parametro zero. Sarebbe un colpo di altissimo livello, capace di rafforzare la linea difensiva con un giocatore giovane, ma già esperto e abituato a palcoscenici europei.

Questa possibile operazione rientrerebbe perfettamente nella strategia del Calciomercato Inter, che negli ultimi anni ha costruito una squadra competitiva anche grazie a colpi intelligenti a costo zero. Investire su profili di qualità senza gravare sul bilancio è una linea guida ormai consolidata nella gestione nerazzurra, soprattutto in vista delle sfide sempre più impegnative tra Serie A e Champions League.

Come sottolinea Romano: “Il club nerazzurro apprezza molto Upamecano, conosce bene i suoi agenti ed è sempre stato un nome gradito. Il Bayern vuole rinnovare, ma se non ci sarà accordo, l’Inter sarà pronta a cogliere l’opportunità”.

In sintesi, il Calciomercato Inter guarda avanti e pianifica il futuro con grande attenzione. Upamecano rappresenta una potenziale occasione da cogliere, dimostrando ancora una volta la capacità del club di unire sostenibilità finanziaria e ambizione tecnica.