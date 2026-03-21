Calciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime

Calciomercato Inter, Fabrizio Romano certifica l’assalto a Vicario! E’ lui il portiere designato come erede di Sommer

I nerazzurri si preparano a una vera rivoluzione nel reparto arretrato. Come riportato da Fabrizio Romano, l’Inter ha individuato in Guglielmo Vicario il profilo ideale per il futuro tra i pali. Il portiere lascerà il Tottenham a fine stagione e questo ha spinto il club di Viale della Liberazione a muoversi con decisione per riportarlo in Serie A.

La strategia di Piero Ausilio è definita: Yann Sommer potrebbe salutare a parametro zero o accettare il ruolo di secondo. In questo scenario, l’ex Empoli è diventato la prima scelta. Al momento non è ancora partita una trattativa formale con gli Spurs, ma il forte legame del giocatore con l’Italia potrebbe agevolare l’operazione

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PAROLE – «Teniamo i nerazzurri per il futuro di Guglielmo Vicario: il Tottenham prenderà un nuovo portiere in estate e lui può andare via. Anche il club meneghino farà un portiere: Yann Sommer andrà via a zero o resterà come secondo e Guglielmo Vicario è sempre stato uno dei preferiti di Piero Ausilio. Il club sente che il giocatore vuole tornare in Italia e vuole l’ex Empoli: è molto alto nella lista. Non è ancora partita la trattativa tra club, ma è in cima alla lista della squadra».