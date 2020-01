Calciomercato Inter, Vidal in panchina nel derby di Barcellona

L’Inter guarda con interesse il derby di Barcellona, a cui non partecipa dall’inizio l’obiettivo di calciomercato Vidal. Il tecnico catalano Valverde ha scelto di far partire dalla panchina il centrocampista.

L’allenatore ha spiegato che la cessione di Vidal non è tra i piani dei blaugrana, ma i nerazzurri sperano comunque di far cambiare idea ai campioni di Spagna.

The Starting 11 for #EspanyolBarça!

🔵🔴 Let’s do this!

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 4, 2020