Calciomercato Inter: si complica la situazione relativa a Radja Nainggolan, gli aggiornamenti

In casa Inter tiene sempre banco la situazione relativa a Radja Nainggolan. Il Cagliari vorrebbe l’ennesimo ritorno, ma la trattativa non è semplice. Come riportato dal Corriere dello Sport, la questione resta molto spinosa.

Il presidente Zhang continua a dire no alla richiesta di una buonuscita da parte del belga, mentre l’Inter non ritiene Nandez una priorità; anche perché i nerazzurri dovrebbero aggiungere dei soldi per prelevare l’uruguaiano dal Cagliari.