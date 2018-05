Roma, ecco Marcano: domani si può chiudere!

Ivan Marcano Roma, potrebbe essere il centrale difensivo spagnolo il primo colpo di mercato: passi in avanti nella trattativa, chiusura ad un passo

Mancano solo gli ultimi dettagli: Ivan Marcano è ad un passo dalla Roma. Reduce da quattro stagioni in Liga Nos, il centrale difensivo è in scadenza di contratto con il Porto e non ci sarà alcun rinnovo. L’ex Rubin Kazan è intenzionato a vivere una nuova avventura all’estero e la Roma è pronta a cogliere l’occasione: il direttore sportivo Monchi lo conosce bene ed è un suo grande estimatore. E giungono importanti aggiornamenti sull’affare…

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza giallorossa ha fatto importanti passi in avanti nella trattativa con l’entourage del classe 1987. Da limare alcuni dettagli contrattuali ma la fumata bianca potrebbe arrivare già nella giornata di domani, salvo clamorosi ripensamenti. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, con Marcano che potrebbe entrare a fare parte del pacchetto arretrato di Eusebio Di Francesco, con il tecnico che ha chiesto un’alternativa di esperienza. Monchi è pronto ad accontentarlo, vicino inoltre all’intesa totale per un altro rinforzo: parliamo di Ante Coric, che nella giornata di domani svolgerà le visite mediche di rito con il club capitolino. Ivan Marcano Roma, ci siamo…