Coric, primo colpo Monchi: il croato è atterrato a Fiumicino – FOTO

Ante Coric a Fiumicino: il croato della Dinamo Zagabria è arrivato a Roma, oggi le visite mediche e la firma sul contratto con i giallorossi

Ante Coric è arrivato in Italia pochi minuti fa e a breve sosterrà le visite mediche con la Roma. I giallorossi saranno il prossimo club del talento 21enne in forza alla Dinamo Zagabria. A sorpresa l’arrivo del croato questo pomeriggio alle 16.25 all’aeroporto di Fiumicino. Ante Coric è arrivato in Italia e sosterrà le visite mediche con i giallorossi: l’accordo del trasferimento tra Roma e Dinamo Zagabria era stato raggiunto nelle scorse settimane per una cifra di sette milioni di euro più uno di bonus. Mancavano solamente le visite mediche e la firma sul contratto, presumibilmente arriveranno entrambe nel corso della giornata o tutt’al più domani.

Altro colpo in prospettiva per la Roma che si è assicurata un grande talento e ha anticipato la concorrenza di tante squadre europee, tra cui Arsenal, Liverpool e Manchester City. Il calciatore è sbarcato a Roma dopo il volo proveniente da Zagabria. Insieme a lui erano presenti anche il padre e il proprio legale: adesso si recherà a Trigoria dove verrà raggiunto l’accordo definitivo visto che per lui è pronto un contratto da 1 milioni di euro per cinque anni. Poi sarà il turno delle visite mediche e della firma ufficiale. Di seguito le foto dell’arrivo a Fiumicino via Pagine Romaniste: