Ante Coric sta per arrivare a Roma: Monchi ha trovato l’accordo di mercato con la Dinamo Zagabria. Passi avanti anche per Johansson

La novità importante per la Roma riguarda il calciomercato e un affare che pareva sfumato. Monchi ha chiuso con la Dinamo Zagabria per Ante Coric, il giovane croato arriverà per sette milioni di euro. Sembra esserci stato l’accordo tra il direttore sportivo della Roma e la Dinamo, nelle ultime ore l’affare avrebbe subito un’impennata e per il croato adesso si attendono solo visite mediche e firma. Si tratta di un trequartista giovanissimo che può giocare a centrocampo e che in molti hanno paragonato a Modric. La Roma ha anticipato la concorrenza di tante squadre europee e ha chiuso per Ante Coric.

In attesa di capire quando Coric diventerà giallorosso a tutti gli effetti, Monchi non si ferma di certo qui. La Roma è sicura di andare in Champions League e quindi ha bisogno di nuovi giocatori. Per ora il ds si muove soprattutto per quanto concerne i giovani e ci sono novità per un portiere. Marko Johansson, 19enne del Malmoe, è molto più vicino di quanto si creda: potrebbe firmare e passare al Genoa in prestito. Chissà, magari Johansson potrebbe diventare la chiave di volta per prendere Mattia Perin.