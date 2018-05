Jean Michael Seri Napoli, nome nuovo per il centrocampo del Napoli: secondo la stampa inglese, i partenopei sono pronti a sfidare Arsenal e Chelsea per il mediano del Nizza

Arrivato al Nizza nell’estate 2015 dal Pacos Ferreira per appena 1 milione di euro, Jean Michael Seri ha conquistato tutti. Il centrocampista è diventato un cardine della formazione rossonera, con Lucien Favre che gli ha fatto fare il salto di qualità dal punto di vista tattico. Nell’ultima stagione l’ivoriano ha raccolto 2 reti e 8 assist tra Ligue 1 e Europa League, evidenziando progressi che non sono passati inosservati ai top club europei. E il classe 1991 è ormai pronto per il salto di qualità…

Seguito con grande interesse dalla Roma di Monchi dodici mesi fa, Jean Michael Seri è finito nel mirino di un altro club italiano secondo la stampa inglese: l’edizione odierna del The Sun, rivela che il Napoli è pronto a lanciare l’assalto per il gioiello di Gran-Bereby. Il Nizza è restio a privarsi di un tassello fondamentale della sua squadra e spara alto. I partenopei, al lavoro per consegnare al nuovo tecnico Carlo Ancelotti innesti di qualità per lanciare l’assalto allo scudetto, dovranno vedersela con altri tre club: Borussia Dortmund, Arsenal e soprattutto Chelsea.

