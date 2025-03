Calciomercato, svolta Jonathan David: una big italiana in pole, la situazione

Le ultime sul futuro di Jonathan David, attaccante canadese del Lille, in vista del calciomercato estivo. Tutti i dettagli in merito

Sky Sport ha fornito un’importante aggiornamento sul futuro di Jonathan David, con una nuova squadra favorita in Serie A.

RICHIESTE JONATHAN DAVID – «Jonathan David avrebbe chiesto almeno nove milioni di euro lordi a stagione a cui vanno aggiunti altri quindici di bonus alla firma e un’altra decina di commissioni. Un totale attorno ai 34 milioni di euro che spingerebbe le big inglesi a defilarsi dalla corsa, considerata anche la legislazione fiscale presente nel paese e la scelta di puntare maggiormente sulla spesa di partenza che sull’ingaggio».

FAVORITA IN ITALIA – «In Italia la Juventus appare la favorita numero 1 per l’acquisto di David considerata la volontà di cedere in estate Dusan Vlahovic, però sullo sfondo rimane anche l’Inter che da tempo segue il canadese. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore che apprezzerebbe maggiormente una destinazione in Liga, ma fondamentalmente vincerà chi saprà accontentare le sue ingenti richieste».