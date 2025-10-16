Calciomercato Juve, Palestra nuovo obiettivo della squadra bianconera? Le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Juve: fari puntati su Marco Palestra, il giovane esterno che incanta la Serie A

Il nome di Marco Palestra è uno dei più caldi in vista del prossimo calciomercato Juve. Il giovane esterno, attualmente in prestito al Cagliari dall’Atalanta, sta vivendo un avvio di stagione da protagonista, conquistando l’attenzione non solo dei tifosi sardi, ma anche dei grandi club italiani ed europei. Le sue prestazioni con la maglia della Nazionale Under 21 hanno confermato quanto di buono fatto vedere in campionato: assist precisi, personalità da veterano e una maturità tattica sorprendente per un classe 2005.

Il Cagliari si gode la sua esplosione, ma i riflettori sono ormai puntati sul suo futuro. L’Atalanta, che lo ha cresciuto nel settore giovanile, dovrà presto prendere una decisione importante. Con un altro esterno di valore come Raoul Bellanova già in rosa, il club bergamasco dovrà scegliere se trattenere entrambi o sacrificare uno dei due. E proprio qui si inserisce con forza il tema calciomercato Juve.

La Juventus, sempre attenta ai talenti emergenti italiani, ha già mostrato interesse per Palestra in passato. Il club bianconero, alla ricerca di rinforzi giovani e sostenibili per ampliare il proprio progetto tecnico, potrebbe tornare alla carica per l’esterno a partire dalla prossima sessione di mercato. Fonti vicine all’ambiente torinese parlano di una strategia chiara: puntare sui migliori giovani della Serie A, e Palestra rientra perfettamente in questo profilo.

Tuttavia, l’Atalanta non sembra intenzionata a cedere facilmente il proprio gioiello. Il club valuta Palestra come una risorsa preziosa per il futuro, ma le dinamiche interne e la forte concorrenza nel suo ruolo potrebbero aprire spiragli per una cessione a fronte di un’offerta importante. La Juventus osserva, pronta a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio per anticipare la concorrenza.

Il nome di Marco Palestra è destinato a essere tra i protagonisti del prossimo calciomercato Juve, specie se continuerà a brillare con la maglia del Cagliari e dell’Under 21. La sua parabola ascendente potrebbe trasformarsi in una grande opportunità per la Vecchia Signora, a caccia di nuovi talenti per il futuro.