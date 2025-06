Calciomercato Juve, Cambiaso rimane in bianconero? Quella big potrebbe mollare addirittura la presa - Calcio News 24

Calciomercato Juve, Cambiaso resta al centro del progetto. Quella squadra potrebbe allontanarsi dal terzino

Il calciomercato Juve entra nel vivo e uno dei nomi più discussi in queste ore è quello di Andrea Cambiaso. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il terzino bianconero sarebbe finito nel mirino del Milan. I rossoneri, alla ricerca di un possibile sostituto per Theo Hernandez, avrebbero individuato proprio in Cambiaso il profilo ideale per colmare l’eventuale vuoto sulla corsia sinistra.

A spingere per l’esterno ex Genoa ci sarebbe Massimiliano Allegri, grande estimatore del giocatore e protagonista della sua esplosione durante la stagione 2023-2024. L’ex allenatore della Juventus, ora al Milan dopo l’addio ai bianconeri, sarebbe favorevole a un’operazione che vedrebbe Cambiaso come erede di Theo, mentre quest’ultimo potrebbe fare il percorso inverso, finendo alla Juventus come possibile contropartita in uno scambio con Dusan Vlahovic.

Tuttavia, le ultime notizie sul calciomercato Juve vanno in tutt’altra direzione. La società bianconera, infatti, non sembra intenzionata a privarsi di uno dei giovani più promettenti del proprio organico. Anzi, l’intenzione della dirigenza è quella di blindare il classe 2000, confermando la sua centralità nel progetto tecnico del futuro.

A rafforzare questa volontà è l’indiscrezione del giornalista Daniele Longo, che parla di un imminente rinnovo contrattuale per Cambiaso. Attualmente legato alla Juventus fino al 2029, l’esterno potrebbe presto firmare un prolungamento fino al 2030, con relativo adeguamento dell’ingaggio. Lo stipendio, che oggi si aggira intorno ai 2 milioni di euro più bonus, verrebbe portato a 3 milioni più bonus, riconoscendo così l’importanza crescente del giocatore all’interno della rosa bianconera.

Il calciomercato Juve, quindi, non si limita a operazioni in entrata o uscita, ma passa anche attraverso la valorizzazione dei propri talenti. La trattativa per il rinnovo di Cambiaso è già stata avviata, con contatti diretti tra la dirigenza juventina e l’agente del giocatore, Giovanni Bia. L’obiettivo è chiaro: blindare uno dei punti fermi della squadra prima dell’inizio della nuova stagione.

In un’estate che si preannuncia caldissima per il calciomercato Juve, la conferma di Cambiaso rappresenterebbe un segnale di continuità e progettualità. Il Milan può anche osservare con interesse, ma al momento la Juventus fa muro e rilancia, puntando tutto sulla crescita interna dei suoi talenti.