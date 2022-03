Pogba Juve, il Psg sorpassa i bianconeri: le ultime

Pogba Juve, Cherubini rischia di farsi anticipare nella corsa al centrocampista. Una mossa mette fuorigioco i bianconeri

La stampa francese avrebbe scritto del sorpasso del Psg ai danni della Juve per il centrocampista Pogba.

Cherubini stava sondando il terreno per l’ex bianconero ma potrebbe trovarsi con un pugno di mosche. I parigini vorrebbero cedere Wjnaldum e Paredes per far posto al francese che si libererà a parametro zero dallo United.