Calciomercato Juve, Donnarumma e quelle che saranno le intenzioni dei bianconceri - Calcio News 24

Calciomercato Juve: Donnarumma in bilico, la Juventus osserva con attenzione. La situazione attuale

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è ancora tutto da scrivere. Il portiere della Nazionale italiana, classe 1999, è attualmente sotto contratto con il Paris Saint-Germain fino al 2026, ma le trattative per il rinnovo sono tuttora in corso. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la dirigenza del club parigino e l’entourage del giocatore per cercare di trovare un’intesa economica, al momento ancora distante.

Nonostante la recente vittoria in Champions League, dove Donnarumma è stato tra i protagonisti, la richiesta economica avanzata dal suo agente è rimasta invariata. Il PSG ne è consapevole, ma non ha ancora dato segnali concreti di voler soddisfare tali condizioni, lasciando aperto uno spiraglio a scenari alternativi. Proprio in questo contesto si inserisce il calciomercato Juve, sempre attento alle opportunità di alto livello.

Il Paris Saint-Germain, infatti, avrebbe già avviato contatti con il Lille per il giovane portiere Lucas Chevalier, valutato circa 40 milioni di euro. Chevalier avrebbe dato la propria disponibilità al trasferimento, ma manca ancora l’accordo tra i due club. Una mossa che conferma come a Parigi si stia valutando seriamente l’ipotesi di una cessione di Donnarumma.

Il calciomercato Juve osserva con grande attenzione l’evoluzione della situazione. Nonostante il portiere abbia ribadito la sua volontà di restare a Parigi, in caso di mancato accordo per il rinnovo, diversi top club europei potrebbero farsi avanti. In Serie A, tutte le big sembrano avere portieri affidabili, ma uno scenario di rientro in Italia non è da escludere.

La Juventus, in particolare, potrebbe cogliere l’occasione nel caso in cui dovesse decidere di rinnovare il proprio reparto portieri. Con il futuro di Wojciech Szczęsny e Mattia Perin ancora incerto, il profilo di Donnarumma rappresenterebbe un innesto di primo livello. Il calciomercato Juve, dunque, rimane vigile: se le trattative tra Donnarumma e il PSG dovessero naufragare, il club bianconero potrebbe farsi avanti e tentare il colpo per riportare il portiere azzurro in Serie A.