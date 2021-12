Calciomercato Juve, doppio colpo in attacco: Scamacca e Martial. Le ultime

Calciomercato Juve: i bianconeri vogliono rinforzare l’attacco e non è da escludere il possibile arrivo sia di Martial che di Scamacca

La Juventus continua a lavorare a un colpo in attacco da fare subito a gennaio, un colpo probabilmente alternativo a Vlahovic viste le oggettive difficoltà nella rincorsa al serbo.

Allora, attenzione a due piani B di livello: Gianluca Scamacca e Anthony Martial. Giocatori e soprattutto tempi diversi. Il Sassuolo non ha certo voglia di cedere Scamacca in inverno – a meno di sorprese, se ne parlerà in estate – mentre lo United con Martial ha rotto. Il piano del francese è chiaro: via, via subito, in prestito o a titolo definitivo. Per la Juve, che è interessata ora come in passato, meglio la prima perché lo United ,per una cessione, chiede ancora cifre molto importanti. E allora, non è da escludere che a Torino arrivino entrambi, Scamacca in estate e prima, a gennaio, Martial. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

