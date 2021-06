Calciomercato Juve, due colpi in arrivo per blindare la difesa

Difesa Juve da blindare: già previsti due nuovi colpi di mercato. Così Allegri vuole rendere la retroguardia di nuovo ermetica

Con Allegri la Juventus tornerà a comandare nella propria metà campo, senza lasciare voragini sulla trequarti che hanno caratterizzato le ultime due stagioni con Sarri e Pirlo. Chiellini, Bonucci e De Ligt saranno confermati, col primo che sarà centellinato.

Qualche dubbio, invece, sulla permanenza di Merih Demiral che vuole più spazio e che ha offerte dalla Premier. Qualora il turco lasciasse Torino, Max ha già in mente il nome del sostituto: Nikola Milenkovic della Fiorentina, giovane ma con grande esperienza in Serie A. È previsto inoltre l’innesto in mediana di un centrocampista più fisico che possa dare maggiore protezione alla retroguardia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.