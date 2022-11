Calciomercato Juve: due obiettivi francesi per i bianconeri

Calciomercato Juve, i bianconeri puntano due nomi dalla Francia: si tratta del giovane Malo Gusto e Marcus Thuram

La Juve guarda in Francia per il mercato. Come riportato da Tuttosport, Cherubini ha messo nel suo mirino due nomi.

Il primo è il giovane difensore del Lione, Malo Gusto, classe 2004 valutato tra i 15 e i 20 milioni su cui c’è anche l’interesse di Chelsea, Real Madrid e Manchester United. In attacco invece piace Marcus Thuram, ma su quel fronte, con le buone prestazioni di Kean e il ritorno di Chiesa, non c’è fretta e i bianconeri si muoveranno solo in caso di un’occasione.

