Calciomercato Juve, ritorna l'idea Ederson: pronto il colpo di gennaio? Le mosse dell'Atalanta e i piani bianconeri
Calciomercato Juve, torna la suggestione Ederson: possibile colpo a centrocampo già a gennaio, le ultimissime notizie
Luciano Spalletti ha fissato l’obiettivo: trasformare la Juventus in una squadra capace non solo di puntare alla qualificazione in Champions League, ma di inserirsi concretamente nella corsa Scudetto. Per riuscirci, però, occorre colmare le lacune lasciate dal mercato estivo pensato per Igor Tudor. L’emergenza principale riguarda il centrocampo, reparto ridotto all’osso e privo di un titolare di livello internazionale accanto a Manuel Locatelli.
La situazione tattica è chiara: con Teun Koopmeiners spesso arretrato in difesa per necessità, Spalletti ha bisogno di un innesto di qualità superiore. L’identikit tracciato è preciso: un mediano che sappia gestire il pallone con personalità e garantire al tempo stesso solidità difensiva. In questo contesto torna d’attualità il nome di Ederson, centrocampista brasiliano dell’Atalanta, già considerato incedibile in estate ma ora più accessibile complice la stagione difficile della Dea sotto la guida di Raffaele Palladino.
Secondo La Gazzetta dello Sport, la famiglia Percassi potrebbe aprire a una cessione anticipata a gennaio per finanziare la rifondazione tecnica, ma l’ostacolo resta economico. L’Atalanta chiede almeno 40 milioni di euro, con la possibilità di strutturare l’operazione come prestito con obbligo di riscatto. Toccherà al nuovo amministratore delegato Damien Comolli trovare la formula giusta, muovendosi tra i vincoli del Fair Play Finanziario UEFA. La Juventus sa che per blindare la Champions e inseguire lo Scudetto, a volte, serve spingersi oltre i limiti del budget.
