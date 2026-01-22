Juventus News
Calciomercato Juve, accelerata per En-Nesyri: Ottolini vola a Istanbul per chiudere con il Fenerbahce
Calciomercato Juventus, occhi su En-Nesyri, trattativa calda: Ottolini in Turchia per l’intesa finale. Le ultimissime
Il mercato invernale entra nel vivo e la Juventus accelera su un obiettivo che potrebbe ridisegnare il reparto offensivo: Youssef En-Nesyri è diventato il nome più caldo delle ultime ore. Alla Continassa lo considerano il profilo ideale per potenziare l’attacco di Spalletti, dando vita a un asse sempre più intenso tra Torino e Istanbul.
Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa con il Fenerbahçe è ormai in fase avanzata. I bianconeri hanno già ottenuto il gradimento del giocatore, che vede nel ritorno in Serie A un’occasione preziosa per rilanciarsi ai massimi livelli dopo l’esperienza al Siviglia.
Resta però da sciogliere il nodo della formula. La Juventus spinge per un prestito con diritto di riscatto, mentre il club turco chiede garanzie più solide, puntando a un obbligo legato a obiettivi sportivi come presenze o qualificazione in Champions League. A testimoniare la concretezza dell’operazione c’è il viaggio a Istanbul del direttore sportivo Marco Ottolini, segnale di una chiusura sempre più vicina.
