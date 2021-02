Calciomercato Juve: esperienza in Premier League per Douglas Costa?

Calciomercato Juve: nuova ipotesi per il futuro di Douglas Costa. Le ultime notizie sul brasiliano ora in forza al Bayern Monaco

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il Liverpool avrebbe puntato Raphinha, autore di 6 gol in questa stagione con il Leeds. Nel caso in cui venisse ceduto il giocatore, il club di Bielsa avrebbe già individuato il sostituto.

Trattasi di Douglas Costa, esterno brasiliano in prestito al Bayern Monaco dalla Juve. Con la possibile fine dell’esperienza in Baviera, Flash potrebbe prendere la direzione inglese per la prossima stagione.