Calciomercato Juve, il Flamengo detta le regole e lancia la sfida. Il ds Boto: «Il prezzo di Wesley è questo. E ho un sogno: prendere un attaccante bianconero. Mai dire mai…»

Il calcio brasiliano si prende la scena al Mondiale per Club. Flamengo, Fluminense e Palmeiras avanzano con forza nel torneo, confermando la superiorità tecnica e tattica delle squadre sudamericane in questa fase della stagione.

Un dominio che non sorprende il direttore sportivo del Flamengo, José Boto, che a La Gazzetta dello Sport ha analizzato le ragioni del successo.

WESLEY INTERESSA A JUVE E ROMA – «Ufficialmente non c’è nulla, mentre ufficiosamente… Però non bastano 20 milioni come sento dire, almeno una trentina. Wesley è pronto per l’Europa. Vedremo dopo il Mondiale, ma non siamo obbligati a cederlo».

L’ALLENATORE IDEALE – «Per vincere prenderei Conte. Ma per lo stile del Flamengo l’ideale sarebbe De Zerbi, che ho conosciuto allo Shakhtar: è un genio. Ma spero resti Filipe Luis: dorme poco e lavora tanto come De Zerbi però è più calmo».

CHI PRENDERE DALLA JUVE DOPO DANILO E ALEX SANDRO – «Per quello che ci serve adesso, penserei a Vlahovic. Il problema non sarebbero i soldi, ma convincere i big a venire in Brasile. Nel calcio mai dire mai…»