Calciomercato Juve, Frattesi opzione possibile? Il punto considerando anche il mercato di gennaio

Calciomercato Juve, Frattesi resta un obiettivo concreto. L’Inter apre alla cessione: gennaio può essere il mese decisivo

Il Calciomercato Juve osserva con grande attenzione uno dei dossier più delicati che stanno emergendo in vista della sessione invernale. Davide Frattesi torna infatti al centro delle voci di mercato e il mese di gennaio potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per il futuro del centrocampista romano. Ad Appiano Gentile la situazione è tutt’altro che definita e il giocatore si trova davanti a un vero bivio professionale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la posizione dell’Inter è chiara: nessun giocatore è considerato incedibile a priori. La dirigenza nerazzurra, guidata da Beppe Marotta e Piero Ausilio, mantiene un approccio pragmatico e valuta eventuali offerte senza preclusioni. Frattesi non è fuori dal progetto per motivi tecnici, ma davanti a una proposta ritenuta adeguata — attorno ai 35 milioni di euro — anche una sua cessione diventerebbe un’opzione concreta. Una valutazione che rende particolarmente vigile il Calciomercato Juve, da tempo alla ricerca di un centrocampista dinamico e con inserimenti offensivi.

A spingere verso una possibile separazione c’è anche il fattore legato alla Nazionale. Con i playoff Mondiali in programma nei prossimi mesi, Frattesi ha bisogno di continuità e minuti per non rischiare di perdere spazio nelle gerarchie azzurre. Cristian Chivu, pur apprezzandone le qualità da incursore, è consapevole delle difficoltà avute dal giocatore sul piano fisico e non si opporrebbe a una sua eventuale richiesta di maggiore centralità altrove.

In caso di cessione, l’Inter potrebbe sorprendere anche sul fronte delle entrate. Forte di una mediana già ricca di alternative come Barella, Calhanoglu, Zielinski e Sučić, il club nerazzurro potrebbe decidere di reinvestire il ricavato non su un centrocampista, ma su altri reparti, in particolare difesa e fascia destra.

Uno scenario che rende il Calciomercato Juve sempre più attento: Frattesi resta un profilo gradito e gennaio potrebbe davvero diventare il mese della svolta.

