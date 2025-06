Calciomercato Juve, all in per Gyokeres! Bianconeri in pole per l’attaccante. Pronta questa cifra per superare la concorrenza

Calciomercato Juve, all in per Gyokeres! Bianconeri in pole per l’attaccante. La mossa di Comolli per superare l’Arsenal

l futuro di Viktor Gyokeres potrebbe tingersi di bianconero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus sarebbe in pole position per assicurarsi le prestazioni del bomber svedese attualmente in forza allo Sporting Lisbona. Il club bianconero, infatti, avrebbe già avviato i primi contatti concreti con la società portoghese per intavolare una trattativa che potrebbe portare l’attaccante a Torino già nelle prossime settimane.

La Juve sarebbe pronta a mettere sul piatto 70 milioni di euro per convincere lo Sporting, che però parte da una valutazione di 80 milioni. Le parti sono al lavoro per colmare la distanza tra domanda e offerta, e non è escluso che nei prossimi giorni possa arrivare una svolta decisiva.

Anche le richieste economiche del giocatore sono già state rese note: Gyokeres punta a un ingaggio da 7,5 milioni di euro netti a stagione, cifra importante ma in linea con i parametri di un club che vuole tornare competitivo ai massimi livelli, anche in Europa.

L’interesse per l’attaccante classe 1998 non si limita però alla Serie A. Arsenal e altri top club europei hanno monitorato la situazione, ma al momento i Gunners sembrano defilati. Una possibile insidia potrebbe arrivare dalla Francia, con Damien Comolli, presidente del Tolosa e uomo di mercato influente, che starebbe tentando un’azione a sorpresa. Tuttavia, il desiderio del giocatore di vestire la maglia di una grande squadra con ambizioni internazionali sembra spingere la Juventus in una posizione di vantaggio.

Con l’apertura ufficiale del calciomercato estivo, il nome di Gyokeres resta tra i più caldi in orbita Juventus. I tifosi bianconeri sognano già un nuovo numero nove capace di fare la differenza.