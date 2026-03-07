Calciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta

Calciomercato Juve, spunta una pazza idea per l’estate! Ecco il nome ‘nuovo’ per i bianconeri: si tratta di un ex! Ultime

La Juventus ha acceso i riflettori su Michael Kayode in vista della prossima sessione estiva, preparando un possibile assalto per riportare in Italia il terzino del Brentford. Secondo quanto riportato, negli ultimi giorni uno scout bianconero ha seguito da vicino il classe 2004 in Inghilterra, dove il club londinese lo valuta almeno 30 milioni di euro. Il giocatore, cresciuto proprio nel settore giovanile juventino prima del passaggio al Gozzano e poi alla Fiorentina, è approdato al Brentford nel gennaio 2025 per 18 milioni, firmando un contratto fino al 2030.

Da allora Kayode ha collezionato 46 presenze, mettendo a referto un assist e accumulando nove cartellini gialli, numeri che testimoniano la sua crescita in Premier League. La sua esplosione in Inghilterra non è passata inosservata nemmeno in ambito azzurro: italiano di origini nigeriane, il terzino è già finito nel mirino del ct Gattuso dopo le otto presenze con l’Under 21.

Il profilo di Kayode rappresenta una combinazione di prospettiva, fisicità e conoscenza del calcio italiano che intriga la Juventus, alla ricerca di rinforzi giovani e futuribili sulle corsie. Resta ora da capire se il club bianconero deciderà di affondare il colpo e se il Brentford sarà disposto a trattare una delle sue pedine più promettenti.