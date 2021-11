Calciomercato Juve, idea Mazraoui per rinforzare le fasce

Calciomercato Juve, i bianconeri cercano anche un terzino e hanno messo nel mirino Mazraoui, in scadenza con l’Ajax

La Juve si guarda intorno in ottica calciomercato anche per cercare dei rinforzi nel reparto difensivo.

Secondo ESPN i bianconeri avrebbero messo nel mirino Mazraoui. Il terzino classe 1997 è in scadenza con l’Ajax nel 2022 e potrebbe andare via parametro zero. Su di lui sarebbe vivo l’interesse anche di altri club europei, tra cui Roma, Inter, Real Madrid, Bayern Monaco ed Arsenal.