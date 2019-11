Calciomercato Juve, il futuro della porta bianconera è conteso tra due giganti: tra rinnovi di contratti e suggestioni di mercato

Non si attenuano le voci di un interesse della Juventus per Donnarumma, pista di mercato d’altronde tracciata ormai da diversi anni. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il club bianconero starebbe valutando come muoversi la prossima estate per arrivare al portiere del Milan.

Intanto, però, a Torino è tutto pronto per il rinnovo di contratto di Szczesny, in scadenza nel 2021. Una situazione potenzialmente pericolosa, che ha visto i bianconeri attivarsi per arrivare all’estensione dell’accordo con il polacco fino al 2024.