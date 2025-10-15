Calciomercato Juve, Kessié è diventato un grande obiettivo per i bianconeri - Calcio News 24

Calciomercato Juve: Kessié e Milinkovic-Savic, doppio sogno per il centrocampo

Il Calciomercato Juve si accende in vista della sessione invernale di gennaio. L’obiettivo principale è ormai chiaro: rinforzare il centrocampo con un colpo di spessore. La dirigenza bianconera, sempre attenta alle occasioni, sta monitorando due profili di grande livello, attualmente impegnati nel campionato saudita: Sergej Milinkovic-Savic e Franck Kessié.

Il sogno proibito resta il “Sergente” Milinkovic-Savic. L’ex Lazio, oggi all’Al Hilal, rappresenta un vecchio pallino della Juventus, ma il suo ingaggio monstre da 20 milioni di euro netti annui rende quasi impossibile qualsiasi trattativa concreta a breve termine. La pista esiste, ma è più suggestiva che realistica.

Diverso il discorso per Kessié, attualmente in forza all’Al-Ahli. Il centrocampista ivoriano, classe 1996, potrebbe rappresentare un’opzione più concreta per il calciomercato Juve. La sua forza fisica, l’intensità e la capacità di inserirsi senza palla lo rendono il profilo ideale per dare equilibrio e muscoli alla mediana di Igor Tudor. Anche la Fiorentina avrebbe mostrato interesse, ma la Juventus sarebbe in vantaggio per prestigio e tempistiche.

Un elemento che rende l’operazione interessante è la situazione contrattuale di Kessié: l’accordo con il club saudita scade nel 2026, ma l’Al-Ahli potrebbe aprire alla cessione per evitare di ritrovarsi con un giocatore scontento e difficile da piazzare in futuro. La Juventus, storicamente abile nei colpi a basso costo, starebbe pensando a un’offerta contenuta per strapparlo già a gennaio.

Tuttavia, anche in questo caso c’è un ostacolo da non sottovalutare: l’ingaggio da 10 milioni netti a stagione percepito da Kessié. Una cifra fuori portata per l’attuale politica salariale della Juve, che dopo i problemi finanziari degli ultimi anni sta mantenendo un rigido controllo sui costi.

La trattativa non è semplice, ma resta aperta. La Juventus spera che il giocatore sia disposto a ridurre le pretese economiche pur di tornare a essere protagonista in un grande club europeo e in un campionato competitivo come la Serie A.

Insomma, il calciomercato Juve guarda all’Arabia con interesse e ambizione. Tra sogni difficili e occasioni più concrete, il lavoro della dirigenza è già cominciato. A gennaio, il centrocampo bianconero potrebbe accogliere un rinforzo di altissimo livello.

