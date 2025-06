Calciomercato Juve, per Kolo Muani serve accelerare! Una big inglese punta a soffiare l’attaccante ai bianconeri. Il punto

Il calciomercato Juventus si complica sul fronte Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, arrivato in prestito dal PSG, si è reso protagonista di un ottimo avvio nel Mondiale per Club, attirando su di sé l’interesse di diversi club europei. Tra questi, spicca il Chelsea, pronto a sfidare la Juve per garantirsi le prestazioni del numero 20 bianconero.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, i Blues avrebbero già avviato contatti concreti con il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino del giocatore. L’obiettivo del club londinese è chiaro: portare l’ex Eintracht Francoforte in Premier League, sfruttando il momento positivo del francese per anticipare la concorrenza.

La Juventus dal canto suo non intende mollare facilmente. Il club bianconero, soddisfatto del rendimento di Kolo Muani, vorrebbe prolungare il prestito anche per la prossima stagione. La dirigenza juventina considera il classe 1998 un tassello importante per l’attacco, grazie alla sua velocità, forza fisica e duttilità tattica.

Tuttavia, il futuro di Kolo Muani resta incerto. Nonostante il giocatore si trovi bene a Torino e abbia espresso apprezzamento per l’ambiente e il progetto bianconero, non ha ancora preso una decisione definitiva. Le offerte provenienti dalla Premier League, soprattutto da un club ambizioso come il Chelsea, potrebbero far vacillare le sue certezze.

Il PSG, nel frattempo, osserva la situazione con attenzione. Il club francese potrebbe approfittare dell’interesse crescente per monetizzare e reinvestire sul mercato. Tutto dipenderà anche dalla volontà del giocatore, che ha ancora margini di crescita importanti e vuole un ruolo da protagonista.

Con il calciomercato Juventus in continua evoluzione, la sfida per Kolo Muani è ufficialmente aperta. La concorrenza della Premier League si fa sentire, e la Vecchia Signora dovrà muoversi in fretta per non perdere un talento prezioso.