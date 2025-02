Calciomercato Juve, ora Kolo Muani può restare: fissato il prezzo con il Psg

Le ultime sul futuro di Randal Kolo Muani, attaccante francese in prestito alla Juve dal Psg fino al termine della stagione

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà di SportItalia, ci sarebbero stati dei contatti positivi nelle ultime ore tra Juventus e Psg per Randal Kolo Muani. I bianconeri vorrebbero infatti confermare l’attaccante a titolo definitivo.

L’idea è quella di presentare un’offerta per un altro prestito da 40-45 milioni di euro, in modo da abbattere il costo a bilancio per i francesi.