Calciomercato Juve, quale sarà il futuro di Kolo Muani. Le ultime in casa bianconera - Calcio News 24

Calciomercato Juve: Kolo Muani dice sì, ora il nodo è la formula con il PSG. La situazione

Il calciomercato Juve entra nel vivo con una trattativa che potrebbe cambiare il volto dell’attacco bianconero. Si riaccendono infatti i riflettori su Randal Kolo Muani, attaccante del Paris Saint-Germain che ha già fatto sapere ai suoi agenti di preferire il trasferimento a Torino rispetto ad altre proposte, come quella del Newcastle. Una scelta che testimonia il fascino ancora intatto della Juventus e che potrebbe agevolare il club italiano nella complessa negoziazione con i parigini.

Come riportato da Tuttosport, al centro del confronto tra Juventus e PSG c’è la formula dell’ingaggio. Il club francese spinge per un prestito con obbligo di riscatto, valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro. Una condizione che garantirebbe un incasso sicuro al PSG, indipendentemente dal rendimento del giocatore o dai risultati sportivi della Juve. Tuttavia, questa richiesta rappresenta un ostacolo per i bianconeri, che non vogliono legarsi subito a cifre così importanti.

La strategia della Juventus, in linea con l’approccio cauto adottato negli ultimi mesi, è quella di proporre un diritto di riscatto. Una formula che consentirebbe di gestire meglio l’impegno finanziario, posticipando la decisione definitiva al termine della stagione. Questa posizione è sostenuta anche dal nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che punta a operazioni sostenibili ma di qualità.

Il calciomercato Juve potrebbe quindi sbloccarsi proprio grazie alla volontà del giocatore. Kolo Muani, infatti, ha espresso chiaramente il desiderio di trasferirsi a Torino, dove il suo stile di gioco si integrerebbe perfettamente con il 3-4-2-1 di Igor Tudor. L’attaccante francese è un profilo moderno, dinamico e polivalente: può agire in profondità, attaccare lo spazio e affiancare una prima punta, caratteristiche molto utili per un reparto offensivo in cerca di rinnovamento.

L’ottimismo non manca: entrambe le società sembrano intenzionate a trovare un punto d’incontro. Il calciomercato Juve, dunque, potrebbe presto registrare un colpo di primo piano, con Kolo Muani pronto a vestire la maglia bianconera. Resta da sciogliere il nodo della formula, ma i contatti sono continui e un accordo potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Sarebbe un segnale importante della nuova Juventus, sempre più determinata a tornare protagonista.