Calciomercato Juve: la lista di Paratici per l’attacco da rinforzare

Mercato Juve: da Moise Kean a Icardi, ecco tutti i nomi caldi per l’attacco bianconero nella prossima stagione

La Juve pensa alla rivoluzione della rosa sul mercato. I bianconeri si guardano intorno per capire come rinforzare la squadra. Tanto passa dalla decisione di Cristiano Ronaldo, che entro la fine della stagione comunicherà la sua volontà: la sensazione è che possa restare per onorare il suo contratto di quattro anni.

Come rivela Tuttosport, torna inoltre di moda l’idea di uno scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi, già paventato ai tempi dell’Inter. Quello di Maurito non è però l’unico nome preso in considerazione: anche Pogba, Joao Felix, Gabriel Jesus e Dembelé sarebbero profili perfetti per uno scambio.

Continua a piacere anche Moise Kean, attaccante ex Juve che potrebbe tornare finanziato proprio dalla cessione di Dybala. Nell’affare potrebbero essere inseriti Ramsey o Demiral.

Il quarto nome caldo per l’attacco è sempre quello di Milik, che potrebbe lasciare il Marsiglia a giugno per una cifra abbordabile, intorno ai 15 milioni.