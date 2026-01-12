Calciomercato Juve, spunta Mingueza per la fascia: nuovo profilo nel mirino dei bianconeri! Possibile colpo a sorpresa

Calciomercato Juve, idea Mingueza per rinforzare le corsie: il difensore del Celta diventa un’opzione concreta. Ultime

La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato alla ricerca di rinforzi per la difesa, e gli occhi della dirigenza bianconera sono puntati sulla Liga. Come riportato da Fabrizio Romano in un’esclusiva pubblicata su X, il club torinese figura ufficialmente tra le società interessate a Oscar Mingueza, difensore del Celta Vigo che sta attirando l’attenzione di numerosi club europei. Il profilo dello spagnolo è considerato ideale per le esigenze della squadra, e la Juve sembra intenzionata a inserirsi con forza in una corsa che si preannuncia particolarmente competitiva.

Secondo le informazioni raccolte, la Juventus è uno dei cinque club pronti a tentare l’assalto in vista dell’estate, quando il giocatore potrebbe arrivare a parametro zero. Un’occasione ghiotta, che la dirigenza valuta con grande interesse. Non è però esclusa la possibilità di anticipare i tempi già a gennaio per bruciare la concorrenza. Luciano Spalletti gradirebbe un rinforzo immediato per dare maggiore solidità al reparto arretrato, ma l’ipotesi di un trasferimento invernale si scontra con un ostacolo economico non indifferente.

Il Celta Vigo, infatti, ha fatto sapere di non voler cedere Mingueza in questa sessione. Il motivo è legato alla clausola che garantisce al Barcellona il 50% dell’incasso in caso di futura rivendita. Una cessione immediata, dunque, porterebbe nelle casse del club galiziano solo metà del valore reale del giocatore, rendendo l’operazione poco conveniente. La Juventus dovrà quindi tentare di ammorbidire la posizione del Celta o attendere l’estate per affondare il colpo. Nel frattempo, il nome di Mingueza resta in cima alla lista dei desideri bianconeri, con la concorrenza pronta a dare battaglia.

