Calciomercato Juve, clamoroso dalla Continassa: può partiere anche Nico Gonzalez! Cifre e pretendenti sull’argentino

Il calciomercato Juve si preannuncia molto movimentato nella sessione estiva del 2025. La dirigenza bianconera è al lavoro per costruire una rosa più competitiva in vista della prossima stagione, e per farlo sarà necessario finanziare nuovi acquisti attraverso alcune cessioni mirate. Gli aggiornamenti di queste ore sono, in un certo senso, sorprendenti: tra i nomi destinati a lasciare Torino potrebbe esserci anche Nico Gonzalez.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la Juventus starebbe valutando seriamente la possibilità di cedere l’esterno argentino, arrivato solo un anno fa per una cifra intorno ai 33 milioni di euro. Nonostante il suo impegno e alcune buone prestazioni, Nico Gonzalez non è riuscito a imporsi come titolare fisso e il club bianconero starebbe ora considerando l’idea di monetizzare dalla sua cessione.

La valutazione attuale del giocatore si aggira sui 26-27 milioni di euro, una cifra che permetterebbe alla Juve di recuperare buona parte dell’investimento iniziale. Sulle tracce dell’ex Fiorentina ci sarebbero almeno tre club: in Premier League si sono fatti avanti Brentford e West Ham, mentre anche il Galatasaray avrebbe mostrato interesse concreto.

La Juventus, dal canto suo, intende fare spazio a nuovi innesti di qualità, e la partenza di Gonzalez potrebbe aprire le porte a un esterno offensivo più adatto al nuovo progetto tecnico. Il mercato Juventus estate 2025 si muove dunque anche sul fronte delle uscite, un passaggio fondamentale per garantire sostenibilità economica e margini di manovra.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’argentino saluterà davvero Torino. In ogni caso, il calciomercato Juve è appena iniziato e non mancheranno nuovi sviluppi.