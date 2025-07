Calciomercato Juve, Nico Gonzalez dice addio ai bianconeri? Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Juve: Nico Gonzalez nel mirino dell’Atletico Madrid, Inter defilata

Il calciomercato Juve entra nel vivo e si fa sempre più intrecciato, soprattutto sul fronte cessioni. Protagonista in queste ore è Nico Gonzalez, esterno offensivo argentino il cui futuro a Torino appare sempre più incerto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Atletico Madrid ha manifestato un interesse concreto per il giocatore, aprendo un nuovo scenario nella sessione estiva.

Nico Gonzalez, attualmente alla Juventus, era stato inizialmente seguito anche dall’Inter come alternativa ad Ademola Lookman, nel caso in cui la trattativa con l’attaccante del Lipsia non fosse andata a buon fine. Tuttavia, i nerazzurri sembrano ora concentrati proprio su Lookman, le cui trattative sono in fase avanzata. Nonostante ciò, il nome di Gonzalez resta tra i radar del club milanese, che osserva l’evoluzione degli eventi senza escludere un ritorno di fiamma.

Nel frattempo, il vero colpo di scena arriva dalla Spagna, dove l’Atletico Madrid si è inserito con forza nella corsa per l’argentino. I Colchoneros, inizialmente interessati proprio a Lookman, sembrano ora virare con decisione su Nico Gonzalez, considerato un profilo ideale per il gioco di Simeone. In caso di mancato affondo per l’esterno nigeriano, l’Atletico potrebbe infatti puntare tutto sull’argentino, pronto a cambiare maglia se le condizioni saranno favorevoli.

Il futuro di Nico Gonzalez, dunque, è strettamente legato agli incastri tra Inter, Atletico Madrid e Juventus. In particolare, l’eventuale approdo di Lookman in nerazzurro o in Spagna potrebbe sbloccare la situazione. La Juventus, dal canto suo, non ha chiuso la porta alla cessione, ma attende l’offerta giusta per privarsi dell’ex Fiorentina. La valutazione economica è importante, e i bianconeri intendono capitalizzare al massimo un’eventuale partenza.

Il calciomercato Juve, quindi, resta in fermento. Oltre ai possibili arrivi, la società bianconera è impegnata anche sul fronte uscite per sistemare la rosa e finanziare nuovi innesti. La posizione di Nico Gonzalez resta una delle più delicate, con l’Atletico Madrid pronto ad approfittare della situazione.

Il destino dell’argentino potrebbe decidersi nei prossimi giorni: un nuovo tassello nel complesso mosaico del calciomercato della Juve, che promette ancora colpi di scena.