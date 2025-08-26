Calciomercato Juve, Nico Gonzalez nel mirino di una rivale. Le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Juve: Nico Gonzalez nel mirino dell’Atletico Madrid, ma la Juve resiste

Il calciomercato Juve entra nel vivo con diversi movimenti in uscita, e tra i nomi più chiacchierati spicca quello di Nico Gonzalez. L’esterno offensivo bianconero è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, club fortemente interessato al suo profilo. Tuttavia, la Juventus non ha intenzione di svendere il giocatore e ha già respinto una prima proposta dei Colchoneros, giudicata insufficiente.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Atletico si è fatto avanti con un’offerta di prestito semplice, subito rifiutata dalla dirigenza juventina. La posizione del club è chiara: Nico Gonzalez potrà partire solo a fronte di una proposta concreta, con obbligo di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra considerata congrua in base al valore del giocatore e agli equilibri economici stabiliti dal club per questa sessione di mercato.

Il calciomercato Juve in uscita, però, non si ferma a Nico. Sono infatti già state definite due importanti operazioni: Arthur Melo e Tiago Djaló. Il centrocampista brasiliano farà ritorno in patria, al Gremio, con l’ufficialità attesa nelle prossime ore. Arthur era fuori dai piani tecnici già da tempo, e la sua cessione rappresenta un passaggio chiave per alleggerire il monte ingaggi e fare spazio a nuovi innesti.

Anche Djaló saluta Torino: il difensore portoghese proseguirà la sua carriera in Turchia, al Besiktas. L’accordo è stato raggiunto sulla base di oltre 3 milioni di euro, una cifra utile per finanziare ulteriori operazioni in entrata.

In questo scenario, il calciomercato Juve si conferma strategico e orientato alla sostenibilità. L’obiettivo del club bianconero, guidato dal nuovo corso societario, è quello di snellire l’organico e allo stesso tempo creare le condizioni economiche per operare con maggiore libertà nelle prossime settimane. La cessione di profili non centrali nel progetto tecnico è parte integrante di questa strategia.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’Atletico Madrid tornerà alla carica con un’offerta più allettante per Nico Gonzalez. Intanto, la Juve resta vigile sul mercato, pronta a cogliere ogni opportunità per rinforzare la rosa senza perdere di vista l’equilibrio finanziario.