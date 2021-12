Calciomercato Juve, obiettivo attaccante: il sogno è Vlahovic, ma occhio a Cavani

Calciomercato Juve: i bianconeri sono a caccia di un attaccante. Il sogno resta Vlahovic, ma occhio alle alternative come Cavani

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sui possibili movimenti in attacco della Juve. Il grande obiettivo è Dusan Vlahovic, per il quale non sono previste però spese ingenti a gennaio. La formula Chiesa resta la soluzione preferita dalla dirigenza bianconera, a meno che non venga fatta una cessione onerosa (Kulusevski?).

Le alternative sulla lista di Cherubini non mancano. Gli scontenti Edinson Cavani e Mauro Icardi sono due nomi da tenere in forte considerazione per rinforzare l’attacco.

