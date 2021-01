Calciomercato Juve: ore cruciali per il trasferimento di Reynolds. Le ultime

La Juventus sta per per piazzare un altro colpo di mercato: vicino l’accordo con Dallas per il terzino Bryan Reynolds, in sinergia con il Benevento

Il calciomercato Juventus di gennaio è in movimento. La formazione bianconera è vicina all’acquisto di Bryan Reynolds, terzino classe 2001 del Dallas che arriverà in Italia in sinergia con il Benevento.

Operazione da 7,5 milioni di euro più bonus per il terzino americano. Al più tardi nei prossimi giorni dovrebbe essere il momento buono per chiudere l’accordo. A riferirlo è Tuttosport.