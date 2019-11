Calciomercato Juve, Paratici punta un gioiellino in Russia

Calciomercato Juve, Paratici prova ad anticipare la concorrenza: nel mirino dei bianconeri un gioiellino in Russia

Il tempismo, in tema di calciomercato, è fondamentale. Per questo Fabio Paratici sta provando ad anticipare la concorrenza internazionale per riuscire a mettere le mani – secondo Tuttosport – sul talento russo Aleksei Miranchuk.

Elemento offensivo classe 1995, il gioiellino della Lokomotiv Mosca è stato osservato da vicino dalla Juventus. Che nel girone di Champions League l’ha incrociato due volte e ha subito da lui altrettante reti. Anche per questo l’interesse è forte: primi approcci in corso sulla base di circa 20 milioni di euro.