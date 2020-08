Calciomercato Juve: per l’attacco piace anche Dzeko. Le ultime

La Juventus sta lavorando per regalare ad Andrea Pirlo un centravanti per la prossima stagione: ipotesi Dzeko per i bianconeri

La Juventus è alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione: i bianconeri cambieranno tanto in vista della prossima annata e con la possibile partenza di Higuain si valutano i profili in attacco.

Come riportato da Sportitalia sarebbe in ballo l’ipotesi Edin Dzeko: il centravanti bosniaco della Roma potrebbe combinare bene con CR7. Secondo la nota emittente Paratici e Fienga ne starebbero parlando.