Calciomercato Juve: per Tonali Paratici vuole giocarsi la carta Pjaca

I bianconeri pensano al prestito di Pjaca a gennaio per rinforzare il Brescia e l’asse con Cellino in vista dell’affare Tonali

La Juventus ha messo nel mirino da tempo Sandro Tonali e sta studiando le mosse giuste per convincere Cellino e portare il centrocampista a Torino. Come riporta Tuttosport Fabio Paratici punta a prenotare il 19enne già a gennaio per anticipare quella che potrebbe essere un’asta sanguinosa a luglio.

I soldi sicuramente avranno un ruolo decisivo. Ma Cellino oltre che monetizzare intende assicurarsi altre possibili fonti di guadagno per il futuro sotto forma di giovani da valorizzare e rivendere a cifre maggiori dopo qualche anno. Il nome pensato dai bianconeri? Marko Pjaca. Il talento croato ha superato i problemi al ginocchio e sta cercando continuità. Brescia potrebbe fare al caso suo.